على مدار السنوات، كانت هناك بعض الأشياء المرتبطة بملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، كحبها للألوان الزاهية والخيول ولعل أكثرها ارتباطها بكلاب كورجي، فتُعتبر الملكة إليزابيث أشهر مالكي كلاب الكورجي في العالم، إذ امتلكت كبيرة أفراد العائلة المالكة ما يزيد عن 30 كلباً منهم في حياتها.



ولكن قبل عدة سنوات، ومع تصدّر حوادث فقدانها لكلابها الأليفة عناوين الصحف والأخبار، قررت الملكة البريطانية، في عام 2015، عدم تبني كلاب كورجي جديدة أو جعل كلابها تتكاثر، بسبب سنها وخوفها من ترك أي صغار خلفها عندما تموت.



فعندما مات أخر كلب للملكة من فصيل كورجي، والذي كان يعد رفيقها المخلص، عن عمر ناهز 14 عامًا، في عام 2018، كان ذلك بمثابة نهاية عهد تربية الكلاب لدى ملكة بريطانيا، الذي استمر لعقود من الزمان.



ولكن، وبالرغم من تعهدها بعدم تبني كلاب الكورجي، تبخر هذا القرار الأسبوع الماضي، عندما جلبت الملكة، البالغة من العمر 94 عامًا، جروين جدد من فصيلة كورجي، قبل أيام من بث المقابلة الجدلية للمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري مع دوق ودوقة ساسكس، وتحديدا في الوقت الذي كانت تستعد فيه العائلة المالكة لتداعيات المقابلة، حسبما ذكرت الصحف البريطانية.



وقالت كاتبة السيرة الملكية، بيني جونور، لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "إن كلاب الكورجي مخلصة ومحبة للغاية ولم يخذلوا الملكة أبدًا"، وتابعت مستهزئة في تلميحات إلى مقابلة هاري وميجان في التلفزيون الأمريكي، "يكفي أنه نادرًا ما تهرع كلاب الكورجي إلى لوس أنجلوس لإجراء المقابلات".



ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تحليلات للخبراء ومراقبي العلاقات في العائلة المالكة، الذين وصفوا قرار الملكة بتبني كلاب الكورجي المحببة إلى العائلة ليست سوى "حيلة استراتيجية"، كمحاولة للرد على مقابلة حفيدها هاري وزوجته ميجان ميركل.



في حين أشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن قرار تبني الملكة للكلاب الجديدة جاء ليكون دعما عاطفيا لها أثناء وجود زوجها، الأمير فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا، في المستشفى، بعدما تم نقله، الشهر الماضي لإجراء عملية جراحية في القلب، وأمضى العشرين ليلة الماضية في المستشفى، وهي أطول فترة إقامة بعيدا عن الملكة.



ونقلت صحيفة "ذا صن" عن أحد المطلعين على الشؤون الملكية، أن الجراء "تجلب الكثير من الطاقة والحيوية إلى قلعة وندسور الكئيبة"، فعلى مر السنين، كانت القلعة والقصر موطنًا لما لا يقل عن 30 كلبًا، وقد أشار، الأمير فيليب سابقا، إلى إصرار الملكة على إطعامهم ومرافقتهم في المشي بنفسها.



وقبل أزمة هاري وميجان، كانت الأسرة المالكة تمتلك كلب واحد فقط، عبارة عن مزيج من فصيلة داشسوند وفصيل كورجي، جاء بعد أن تزاوج أحد أفراد كلاب الملكة بطريق الخطأ مع كلب ألماني للأميرة مارجريت، ولكنه كان محبوبًا جدا من العائلة المالكة.



ووفقا لكاتبة السيرة الذاتية، فتعيش كلاب الملكة حياة ساحرة، إذ أنهم ينامون في "غرفة فصيل كورجي" الخاصة بهم ويتناولون العشاء من شرائح اللحم المعدة من قبل الطهاة.



ويبدو أن كلاب الكورجي كان مرحبا بهم أكثر بكثير من بعض أعضاء العائلة المالكة الآخرين، ففي عام 2017، عندما أعلن هاري خطوبته على ميجان، ذكر في مقابلة تلفزيونية أن الملكة أخذت ميجان لتعرفها على كلاب الكورجي التي كانت تهز ذيولها ومستلقية على قدميها، أثناء تناول الشاي.