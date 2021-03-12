التنمية المحلية: المخلفات الدوائية ضمن الخطرة المستهدف دفنها في مركز الناصرية بالإسكندرية

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن مركز دفن المخلفات الخطرة بالناصرية في الإسكندرية عبارة عن خلية دفن هندسية لدفن المخلفات بعد نقلها بشكل سليم لمعالجتها.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الخميس، أن المخلفات الخطرة تشمل المخلفات الزراعية التي تحتوي على مبيدات ومخصبات، والصناعية، والخاصة بالمستشفيات والمنشآت الطبية والدوائية والمعملية، والبترولية، وتلك التي يصدر عنها إشعاعات، وغيرها.

وأكد أنه يتم دفن التراب الناتج عن حرق المواد الخطرة بشكل علمي سليم، مضيفًا أنه كان يتم متابعة الخلية الخاصة بدفن المخلفات الخطرة في مركز الناصرية بالإسكندرية على مدى العامين الماضيين.

وافتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، خلية الدفن الجديدة للمخلفات الخطرة بمركز الناصرية للمخلفات الخطرة بتكلفة 17 مليون جنيه، والتي تعد أكبر خلية دفن في مصر بسعة 15 ألف متر مربع، وتأتي ضمن أعمال التطوير والتوسعات التي تتم بالمركز الذي يعد الأول من نوعه علي مستوي المحافظات في إعدام المخلفات الخطرة.