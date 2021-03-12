مدحت صالح: تحولي من مقرئ لمطرب تغير حدث مع الزمن

قال الفنان مدحت صالح، إن تحوله من المقرئ محمد صالح للمطرب مدحت صالح تغير حدث مع الزمن، لكنه لا يعني الوصول لشيء على حساب شيء آخر.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «ليلة الخميس»، الذي تقدمه ياسمين عز عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الخميس، أنه «مازال محتفظًا بالجو العام الذي تربى فيه وهو طفل»، متابعًا: «مازلت بحب اسم محمد وبعتز بيه جدا أكتر من مدحت بسنين».

واعتبر أن اسم مدحت نوع من أنواع التغير في مراحل الحياة، لكنه مازال محتفظًا بالأصل، مضيفًا أنه كان يغني أيضًا عندما كان مقرئًا، لكنه كان يغني نوعًا مختلفًا من الأغاني.