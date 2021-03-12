 أسوان يتسلح بـ24 لاعبا استعدادا لسموحة - بوابة الشروق
الجمعة 12 مارس 2021 12:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

أسوان يتسلح بـ24 لاعبا استعدادا لسموحة

محمد جلال
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:17 ص

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سموحة اليوم الجمعة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ستاد الأسكندرية.

وضمت القائمة 24 لاعبا كالتالي: الجبلاوي، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي،عمرو ناصر، أحمد بلية، عمر الداحي.

ويحتل أسوان المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 17 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك