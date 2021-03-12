أسوان يتسلح بـ24 لاعبا استعدادا لسموحة

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لأسوان، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سموحة اليوم الجمعة، في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها ستاد الأسكندرية.

وضمت القائمة 24 لاعبا كالتالي: الجبلاوي، أحمد سالم صافي، محمد جابر، محمود شبانة، فادي طلعت، عمرو الحلواني، أحمد الألفي، سيد فريد، خالد وليد، محمد العشري، هيثم الفيل، محمد جمال تريكة، أحمد خالد، محمد أسامة، إيمانويل ايجيبتور، أحمد صغيري، سولمون منساة، أحمد دحروج، عمر رضوان، حمزة مجدي، صلاح الدين يحيي،عمرو ناصر، أحمد بلية، عمر الداحي.

ويحتل أسوان المركز الـ12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 17 نقطة.