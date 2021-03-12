الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح وطقس شديد البرودة ليلا اليوم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم المحافظات، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع عدم وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على المحافظات كافة، موضحة أن حركة الرياح نشطة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، فتسجل على القاهرة 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والوجه البحري 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 19 درجة للعظمى 12 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 23 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 32 للعظمى و13 للصغرى.