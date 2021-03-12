فرنسا تجري تدريبات فضائية لحماية أقمارها الصناعية من أي هجمات

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة اليوم الجمعة إلى مقر قيادة الأنشطة الفضائية فى البلاد "أستركس"، الذى أجري أول تمارين هذا الأسبوع، للاستعداد لاحتمال وقوع هجوم فضائي.



وقال ميشيل فريدلينج ، رئيس قيادة الفضاء في تصريحات لشبكة "فرانس إنفو" الفرنسية إن "الهدف هو تدريب وحداتنا الفضائية ووحداتنا القيادية". وقال إن الخطوة الأولى هي معرفة حتى ما إذا كان قمر صناعي معرضا للخطر.



وذكر فريدلينج إن "الأقمار الصناعية تتحرك في الفضاء، وتغير مداراتها، وتغير ارتفاعاتها، ويمكن أن تكون قريبة من أقمار صناعية أخرى". وقال إن هذا، بحد ذاته، مشكلة كبيرة، ناهيك عن حطام الفضاء.



وأضاف أنه "يمكن أن تكون هناك أيضا تهديدات من أقمار صناعية تبدو وكأنها أقمار صناعية مدنية، لكنها في الواقع، لديها تطبيقات عسكرية، مثل أسلحة الطاقة"، ويمكن لمثل هذا المهاجم إتلاف أو تدمير قمر صناعي مهم.



وافتتح ماكرون مقر قيادة الفضاء، ومقره مدينة تولوز، في عام 2019. وكان أحد أهدافه هو بناء قدرات مراقبة، من أجل تعزيز الدفاع بشكل أفضل في مواجهة هجمات محتملة.



وشارك نحو 60 شخصا في التدريب، الذي اشتمل على محاكات معقدة لكنها واقعية وفقا لوزارة الدفاع.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب " ، قدمت دول مثل ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الدعم أيضا لهذه التدريبات.