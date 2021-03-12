وزير قطاع الأعمال: طرح أول 2000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في منتصف 2022

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه لابد من توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في المواقف العامة، وخاصة في مناطق تواجد سيارات الأجرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الخميس، أن الوزارة تستهدف أن يكون نصف العدد المتوقع إنتاجه من السيارات الكهربائية موجه للعمل كسيارة أجرة، مشيرًا إلى التواصل مع جمعية سائقي التاكسي لمعرفة أماكن تجمعاتهم؛ استعدادًا لتوفير محطات الشحن لهم.

وأشار إلى تقديم وزارة المالية لحافز مادي تحت مسمى الحافز الأخضر، موضحًا أن سيكون دعم نقدي لكل سيارة يتم إنتاجها محليًا.

ولفت إلى تحديد وزارة الكهرباء لتعريفة عادلة لسعر الكهرباء التي سيتم توفيرها بمحطات شحن السيارات، مضيفًا أن أول 2000 محطة شحن للسيارات الكهربائية ستكون جاهزة بمنتصف عام 2022.

