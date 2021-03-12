دراسة: ثلث الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية جراء جائحة كورونا

أظهرت دراسة حديثة أن نحو ثلث الأمريكيين تعرضوا لمشكلات في صحتهم العقلية جراء جائحة كورونا التي جعلت الولايات المتحدة تتصدر العالم من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأوضحت الدراسة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للصحة النفسية أن أكثر من ثلثي الأمريكيين شهدوا تغييرات في نظام النوم والتوتر وزيادة في الوزن.

وقال الدكتور فيل رايت المسئول بالجمعية إن الأمريكيين ما زالوا يتعرضون لمستويات مرتفعة من الضغوط النفسية جراء جائحة " كوفيد ـ 19".

وحذر رايت من أنه إذا لم يتم تغيير بعض هذه السلوكيات فقد تتحول إلى مشكلات نفسية سلبية على المدى الأطول بما يؤدي لتداعيات على الصحة العقلية.



