اعتصامات في محيط قصر الأونيسكو بالتزامن مع انعقاد جلسة لمجلس النواب

انعقدت جلسة عامة للمجلس النيابي بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر الأونيسكو في بيروت لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال، وبالتزامن نفّذ عدد من المحتجين اعتصامات في محيط القصر وسط إجراءات أمنية مشددة.



واتخذت وحدات الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مكان إقامة الجلسة في قصر الأونيسكو والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه.كما اتخذت القوى الأمنية تدابير سير استثنائية منذ صباح اليوم وحتى انتهاء الجلسة.



ونفذ أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو للمطالبة بتنفيذ القانون المتعلق بالطلاب والسماح للأهالي بإرسال الأموال لأولادهم في الخارج. وكان هذا القانون قد أقر في المجلس النيابي سابقا ولكنه لم ينفّذ.



واعتصم أهالي السجناء للمطالبة بإقرار العفو العام لابنائهم، في ظل الاكتظاظ في السجون اللبنانية.



كما نفّذ الأساتذة المتعاقدون في التعليم الأساسي اعتصاماً في محيط قصر الأونيسكو في بيروت، قبيل انعقاد الجلسة النيابية للمطالبة بقانون معجل مكرر يقضي باحتساب عقودهم المبرمة بينهم وبين وزارة التربية التي تنص على ساعات عمل محددة خلال العام الدراسي، والتي ينوي وزير التربية تخفيضها.



ومن القوانين التي يدرسها النواب خلال الجلسة النيابية مشروع القانون المتعلق بإبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الإبتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.



ويدرس النواب في جلستهم أيضاً مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الإقتصادية في لبنان.



وتشهد لبنان احتجاجات بسبب تردي الاوضاع المعيشية .