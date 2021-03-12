بريطانيا تنصح رعاياها بمغادرة ميانمار بسبب الأضطرابات السياسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة ميانمار، وذلك في أحدث توصيات لها بشأن السفر، صدرت اليوم الجمعة.

وأشارت التوصيات الصادرة عن وزارة الخارجية والكومنولوث والتنمية إلى أن "التوترات السياسية والاضطرابات تنتشر على نطاق واسع منذ استيلاء الجيش على السلطة وتصاعد مستويات العنف".

وأضافت أن هناك أيضا انقطاعا للإنترنت ليلا بأمر من الجيش وأصبح الحصول على اموال من خلال البنوك وماكينات الصراف الآلي (إيه.تي.إم) أكثر صعوبة لأنها لا تعمل.

ونصحت بريطانيا رعاياها بمغادرة البلاد، بالوسائل التجارية، ما لم يكن هناك "ضرورة ملحة" للإقامة هناك.

وعلى الرغم من أن جيش ميانمار أوقف رحلات الركاب التجارية العادية، فإن رحلات الإغاثة متاحة ويمكن حجز معظمها تجاريا.

ونصحت بريطانيا الأشخاص الذين لا يمكنهم المغادرة بالبقاء في منازلهم وفي مكان آمن وتفادي الحشود، عندما يحتاجون لمغادرة منازلهم لأسباب ضرورية .

كانت قوات الأمن في ميانمار قد عاودت استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين على الانقلاب العسكري في البلاد، مما أسفر عن مقتل عدة أشخاص، بحسب روايات شهود عيان أمس الخميس.

وتشهد ميانمار تنظيم مظاهرات حاشدة بصورة يومية منذ وقوع الانقلاب العسكري في مطلع شباط/فبراير الماضي. ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد، أون سان سو تشي، وإعادة حكومتها المدنية.

ووفقا لتقديرات جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية في ميانمار، قتل أكثر من 60 شخصا منذ بداية الاحتجاجات وتم اعتقال حوالي 1900.