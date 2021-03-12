مؤسسة adaptive appeal: صديقتي مستخدمة كرسي متحرك وكانت السبب في فكرة مشروعي

قالت أشجان الأبحر، مؤسسة «adaptive appeal» وصاحبة الفكرة، إنها بدأت التفكير في مشروع صنع ملابس خاصة لذوي الاحتياجات منذ أكثر 4 سنوات، خاصة وأن لها أصدقاء من ذوي الإعاقة.

وتابعت خلال لقاء لبرنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس،: «في مرة كنت بتكلم مع صديقة ليا مستخدمة كرسي متحرك وسألتها بتحلمي بإيه؟ بشكل عفوي جدًا، قالتلي نفسي ألبس فستان، فأنا للوهلة الأولى استغرب قولتها عادي إلبسي فستان».

واستطردت «رديت عليا قالتلي لاء مش هعرف علشان مكان السوستة، وطول الفستان مع عجلة الكرسي»، ذاكرة أنها وقتها بدأت التفكير في مشروعها الخاص بإتاحة ملابس خاصة بذوي الإعاقة.

وذكرت أن تعرفت على الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق صديقتها، مشيرة إلى دراستها لجميع المشكلات التي تواجههم أثناء ارتداء ملابسهم؛ لتبدأ في مشروعها.

وأوضحت أنها لم تفكر تجاريًا في مشروعها، ولكن كانت تحاول من خلاله مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يعانون منه في حياتهم اليومية، مشيرة إلى مواجهتها لكثير من المشكلات مع أصحاب المصانع التي تساعدها في إنتاج هذه الملابس، لعدم التزامهم بالتصاميم الخاصة بها.



