قناة مدرستنا تطلق حملة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش: أكثر من 100 ألف مشاهدة في 24 ساعة

أطلقت قناة مدرستنا عدد من الفيديوهات الموجهة للطلاب في كل مكان، للتوعية بقضية التحرش، عقب تصدر قضية متحرش المعادي اهتمام الجميع، خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد رصد فيديو التحرش بطفلة في أحد أحياء المعادي.

حملة القناة، بدأت مساء الثلاثاء في البث على مدار اليوم لتوعية الأطفال بخطورة قضية التحرش وكيفية حمايتهم من التعرض لهذا الفعل، باداء صوتي للفنان عباس أبوالحسن، مدير تصوير كريم رضا وبتوقيع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.

ومع بدء البث للفيديوهات ونشرها عبر منصات قناة مدرستنا الرسمية على السوشيال ميديا، حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قصير.

وخلال حلقة جروب الماميز، الذي يبث مساءً على القناة، قدمت سارة عزيز المديرة التنفيذية لمؤسسة safe kids، عدد من النصائح الهامة للأمهات من أجل التوعية بحالات التحرش التي قد يتعرض لها الأطفال على خلفية حادث التحرش الذي وقع في حي المعادي لأحد الأطفال.

وقالت عزيز في حديثها مع زهرة رامي، من اهم الدروس لتوعية الأطفال بالتحرش هو الاستماع لهم ولما يتعرضون له من أي مضايقات.

وتابعت: "تهمل الكثير من الأمهات الاستماع لأطفالها ومشاكلهم وما يتعرضون له، وهذا أهم الأمور لبداية توعية الأطفال بقضايا التحرش"، وأكملت: "أن التوعية بالتحرش تبدأ من عمر العامين حين تبدأ مرحلة التخلى عن البامبرز وهذه توعية غير مباشرة، بينما تبدأ المباشرة الحقيقية بعد عمر الثلاث أعوام".

وأكملت: "من الضروري تعريف الأطفال بطرق مواجهة أي شخص يحاول التعرض أو التحرش بهم سواء من الأقارب أو الأشخاص المجهولين".

وقدمت سارة نصائح منها ضرورة التصرف السليم والصحيح من الأمهات مع الأطفال، التعامل الفوري والذهاب للمختصين في حالة تعرض الصغير للتحرش، وأخيراً تقديم الدعم النفسي الكامل للأطفال والأمهات.

يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.

يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.