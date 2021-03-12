قناة مدرستنا تطلق حملة لتوعية الأطفال بخطورة التحرش: أكثر من 100 ألف مشاهدة في 24 ساعة

أطلقت قناة مدرستنا عدد من الفيديوهات الموجهة للطلاب في كل مكان، للتوعية بقضية التحرش، عقب تصدر قضية متحرش المعادي اهتمام الجميع، خلال الـ48 ساعة الماضية، بعد رصد فيديو التحرش بطفلة في أحد أحياء المعادي.
حملة القناة، بدأت مساء الثلاثاء في البث على مدار اليوم لتوعية الأطفال بخطورة قضية التحرش وكيفية حمايتهم من التعرض لهذا الفعل، باداء صوتي للفنان عباس أبوالحسن، مدير تصوير كريم رضا وبتوقيع المخرج محمد عبد الرحمن حماقي.
ومع بدء البث للفيديوهات ونشرها عبر منصات قناة مدرستنا الرسمية على السوشيال ميديا، حققت أكثر من 100 ألف مشاهدة في وقت قصير.
وخلال حلقة جروب الماميز، الذي يبث مساءً على القناة، قدمت سارة عزيز المديرة التنفيذية لمؤسسة safe kids، عدد من النصائح الهامة للأمهات من أجل التوعية بحالات التحرش التي قد يتعرض لها الأطفال على خلفية حادث التحرش الذي وقع في حي المعادي لأحد الأطفال.
وقالت عزيز في حديثها مع زهرة رامي، من اهم الدروس لتوعية الأطفال بالتحرش هو الاستماع لهم ولما يتعرضون له من أي مضايقات.
وتابعت: "تهمل الكثير من الأمهات الاستماع لأطفالها ومشاكلهم وما يتعرضون له، وهذا أهم الأمور لبداية توعية الأطفال بقضايا التحرش"، وأكملت: "أن التوعية بالتحرش تبدأ من عمر العامين حين تبدأ مرحلة التخلى عن البامبرز وهذه توعية غير مباشرة، بينما تبدأ المباشرة الحقيقية بعد عمر الثلاث أعوام".
وأكملت: "من الضروري تعريف الأطفال بطرق مواجهة أي شخص يحاول التعرض أو التحرش بهم سواء من الأقارب أو الأشخاص المجهولين".
وقدمت سارة نصائح منها ضرورة التصرف السليم والصحيح من الأمهات مع الأطفال، التعامل الفوري والذهاب للمختصين في حالة تعرض الصغير للتحرش، وأخيراً تقديم الدعم النفسي الكامل للأطفال والأمهات.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
يبث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.