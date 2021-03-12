 ضبط 256 قرص أدوية مهربة خلال حملات تفتيشية على صيدليات طلخا بالدقهلية - بوابة الشروق
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ضبط 256 قرص أدوية مهربة خلال حملات تفتيشية على صيدليات طلخا بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:35 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:35 م

وجه سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالمديرية، بتشديد الرقابة على سوق الدواء.

وتشكلت لجنة من التفتيش الصيدلي بالإدارة العامة لمرافقة حملة من مباحث المخدرات بالدقهلية، أسفرت عن العثور في إحدى صيدليات طلخا، على ٣٦ قرص تامول ٢٢٥ مج وهو من الأدوية المدرجة بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات، و١١ صنفا بما يعادل أكثر من ٢٠٠ وحدة من الأدوية المهربة والغير مسجلة والممنوع تداولها داخل القطر المصري، و٢٠ قرصا من أدوية الجدول الثاني بدون فواتير مخالفة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

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