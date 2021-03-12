الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين قرب الأقصى ويعتقل 5 مواطنين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، في ساحة الغزالي عند باب الأسباط أحد أبواب الأقصى، واعتقلت 5 شبان فلسطينيين.



وقال شهود عيان - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن قوات الاحتلال هاجمت المصلين، وأجبرتهم على الخروج من الأقصى عبر باب الأسباط، وسط إلقاء قنابل صوتية لتفريق المصلين، واعتدت على الشاب عمر زغير بالضرب واعتقلته، مضيفة أن شرطة الاحتلال منعت نحو 321 شخصًا من سكان الضفة الغربية من الصلاة بالمسجد الأقصى، واعتقلت 4 منهم.



وفي السياق ذاته، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عامًا.



وأفاد منسق المقاومة الشعبية بكفر قدوم مراد شتيوي لـ(وفا) بأن مواجهات عنيفة اندلعت عقب انطلاق المسيرة السلمية، بين الشبان والجنود الذين أطلقوا وابلاً كثيفًا من قنابل الغاز والصوت والأعيرة الاسفنجية، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.