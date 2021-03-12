تشيلي تفرض قيودا جديدة للوقاية من كورونا رغم نجاح اللقاحات

أعلنت تشيلي عن سلسلة من القيود الجديدة التي تهدف إلى إبطاء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي اثرت على واحدة من أسرع عمليات إطلاق اللقاحات في العالم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وستخضع جميع الأحياء في منطقة العاصمة سانتياجو، التي تضم 40 % من سكان البلاد، لإغلاق صارم في نهاية الأسبوع اعتبارا من 13 مارس، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم.

وسيتم تمديد حظر التجول الليلي على مستوى البلاد، وستضطر المتاجر إلى الإغلاق في وقت مبكر وسيتم فرض قواعد تشغيل جديدة على صالات الألعاب الرياضية وصالات القمار.

وستعمل القيود الجديدة على التخفيف من التفاؤل الذي يتزايد وسط تنفيذ تشيلي واحدة من أسرع حملات التطعيم ضد كوفيد- 19 في العالم.

وحذر وزير الصحة إنريكي باريس من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالتزامن مع نهاية العطلة الصيفية في أوائل مارس، بينما قال البنك المركزي إن الانتعاش الاقتصادي قد يواجه انتكاسات إذا تم فرض قيود أكثر صرامة.