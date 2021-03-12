قال الكاتب فيصل ندا، إنه كان متمردًا على ما هو سائد في التمثيل على المسرح، مشيرًا إلى دراسته لحركة الكاميرات بحيث تتيح إنشاء أكثر من ديكور للعمل المسرحي.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أنه تواصل مع كاتب رواية «هارب من الأيام» ليحولها إلى مسلسل فوافق، ذاكرًا أن الرقابة رفضتها بعد أن جهزها؛ لعدم اقتناعها بفكرة المسلسل التلفزيوني وقتها.

وتابع: «اتهموني بالجنون علشان عايز أعمل مسلسل في التلفزيون»، لافتًا إلى تبني المخرج نور الدمرداش لمشروعه، وساعده على إخراجه.

وذكر أن بطل المسلسل كان الفنان فريد شوقي إلا أنه اعتذر نتيجة قيام البعض بتخويفه من التجربة، مضيفًا أن المخرج أعطى الدور للفنان عبدالله غيث، والتي كانت نقطة انطلاقه بالنسبة له بعد نجاح المسلسل.

وأوضح أنه بعد مسلسل «هارب من الأيام» فكر بتديم عمل كوميدي تلفزيوني، لافتًا إلى تواصله مع الفنان يوسف وهبي لإقناعه بأداء دور البطولة.

واستكمل «مين كان يقدر يقنع يوسف وهبي كان اسم يخوف.. ولكني اقنعته»، متابعًا: «سألني سؤال قالي هيدوني كام؟، قعدت أفكر أهرب إزاي.. وقولتله 40 جنيه في الحلقة وكان أعلى أجر في التلفزيون.. وأنا بفكر أهرب لقيته بيقولي هتبدوا بروفات إمته؟».

وأشار إلى معالجة المسلسل لمشكلة جشع التجار والسوق السوداء، موضحًا أن اجتماع مجلس الوزراء وقتها كان لا يعقد إلا بعد عرض المسلسل.





