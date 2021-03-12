أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء تغيير النظام الانتخابي في هونج كونج

قالت وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين اليوم الجمعة إن بلادها تشعر "بقلق بالغ" إزاء التغييرات التي أدخلتها الصين على النظام الانتخابي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وكان المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة تشريعية في الصين، وافق أمس الخميس على خطة "لتحسين" النظام الانتخابي في هونج كونج من خلال منح لجنة مؤيدة لبكين سلطة تعيين المزيد من النواب هناك، مما يقلل دور الشعب في الحكومة.

وأضافت باين في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن أستراليا تشعر بقلق بالغ إزاء التغييرات التي أدخلتها بكين على النظام الانتخابي لهونج كونج، معتبرة أنها خطوة تضعف المؤسسات الديمقراطية في هذه المنطقة الإدارية الخاصة.

وتابعت وزيرة الخارجية الأسترالية: ""من الضروري أن يكون لدى مواطني هونج كونج قنوات لممارسة حريتهم الأساسية في التعبير السياسي".

وكان رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج قال في مؤتمر صحفي أمس الخميس عقب اختتام جلسات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الهدف من تعديل النظام الانتخابي لهونج كونج هو ضمان تطبيق مبدأ "الوطنيون يديرون هونج كونج".

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة ستقلل من مساحة الحريات المدنية في هونج كونج، وهي مستعمرة بريطانية سابقة حصلت على ضمانات من بكين بتمتعها بدرجة معينة من الحكم الذاتي حتى عام 2047.

وخلال جلسات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني العام الماضي ، وافقت بكين على قانون للأمن القومي يجرم فعليًا المعارضة في هونج كونج، ما أدى إلى اعتقال العشرات.