 الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة للحكومة الجديدة - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يحث الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة للحكومة الجديدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:33 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 12:33 م

حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف الليبية على ضمان نقل السلطة في الوقت المناسب وبشكل سلس إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان نقلته بوابة الوسط الإخبارية أن هذه فرصة تاريخية لليبيين للاصطفاف في جهد مشترك لإعادة بناء بلدهم آمنا ومستقرا وموحدا واستعادة السيادة الوطنية الليبية".
وأعرب الاتحاد ودوله الأعضاء عن الترحيب بإقرار مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد محمد الدبيبة مثمنين جهود جميع المعنيين في الالتقاء بروح الوحدة الوطنية والتصالح.

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