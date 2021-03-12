انتشال جثة أحد الغارقين ببحيرة صرف زراعي بالوادى الجديد

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية من انتشال الجثمان الأخير لأحد الأطفال الغارقين ببحيرة صرف زراعي بمحافظة الوادى الجديد.



وكان اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد تلقى بلاغا من إدارة النجدة من احد الاهالى يفيد غرق 8 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 15 و14 عاما أثناء استقلالهم مركب خشبي صغير داخل بحيرة صرف زراعي بمنطقة نمرة 2 شمال غرب مدينة الخارجة.



وأكدت التحريات الأولية إن الأطفال كانوا فى نزهة أثناء استقلالهم مركب خشبي صغير بمصرف زراعي بمنطقة نمرة 2 بمدينة الخارجة والذى سرعان ما انقلب بهم وغرق على الفور فيما قام الأهالي بإبلاغ النجدة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.