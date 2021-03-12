السعودية: إعفاء رئيس المحكمة الإدارية العليا ووزير الحج والعمرة من منصبيهما

أعلنت السعودية بعض الأوامر الملكية، جاء ضمنها إنهاء خدمة فضيلة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبدالله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، ‏وتعيين علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الجمعة، ‏‎تم إعفاء وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، من منصبه، ‏وتكليف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

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‏كما تم إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه، على أن يعين ‏عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وعين أيضًا عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري مساعدًا لوزير الخارجية للشؤون التنفيذية بمرتبة وزير، وإعفاء محمد بن طويلع بن سعد السلمي، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من منصبه.

‏كما تم تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة، ‏والدكتور سمير بن عبدالعزيز بن محمد الطبيب مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.