البرلماني البحريني يستنكر البيان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بالمملكة

استنكر النائب البحريني عبد الله ابراهيم الدوسري عضو مجلس النواب قرار البرلمان الأوربي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مشيرا إلى أن القرار يمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة واتهامات باطلة تنم عن جهل تام بحقائق وواقع الأوضاع.



ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الدوسري قوله، إن قرار البرلمان الأوربي يعد استهدافا ممنهجا ومقصودا لتشويه ما تشهده البحرين من إصلاحات واسعة وتطورات مشهود لها في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترام حرية الرأي والتعبير وخصوصا بدء تطبيق نظام السجون المفتوحة الذي أعلن عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء مؤخرا .



وأضاف، أن البرلمان الأوروبي تغاضى عن السجل المميز للمملكة في مجال حقوق الإنسان بعد حصولها على مقعد مجلس حقوق الانسان في الفترة 2019 - 2021، وكان من الأجدر به الحرص على التواصل البناء مع البرلمان البحريني المؤسسة الدستورية المنتخبة من قبل الشعب، للتأكد من صحة الادعاءات ومن عدمها، لا الاعتماد على ما يصل اليه من أفراد وتنظيمات غير محايدة .



