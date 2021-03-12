 برونو فرنانديز يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة هدف شهر فبراير بالبريميرليج - بوابة الشروق
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برونو فرنانديز يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة هدف شهر فبراير بالبريميرليج

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 3:51 م

فاز برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بجائزة هدف شهر فبراير بالدوري الإنجليزي.

وأعلن الحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فوز برونو فرنانديز بجائزة هدف شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، من خلال هدفه في شباك إيفرتون من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتفوق برونو فرنانديز على محمد صلاح، نجم ليفربول وهدفه في شباك ليستر سيتي، والذي كان مرشحًا للفوز بالجائزة ضمن 8 أهداف تنافست على هدف شهر فبراير بالدوري الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح قد توج بجائزة هدف الشهر عن يناير ولكن برونو فرنانديز نجح في اقتناص الجائزة منه في الشهر التالي عن فبراير.


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