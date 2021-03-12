نيجيريا تعتزم توسيع استخدام ضمانات سيادية للحد من الاقتراض

تعتزم نيجيريا زيادة استخدام ضمانات سيادية لتمويل مشروعات في مجال البنية التحتية، في محاولة لخفض الحاجة إلى زيادة الدين، من أجل مثل هذه المشروعات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيشانس أونيها مدير مكتب إدارة الدين في مؤتمر صحفي في لاجوس اليوم الخميس قوله إن أكبر اقتصاد في أفريقيا سيزيد قيمة هذه التعهدات إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5ر1 بالمئة في عام 2019.

وقال أونيها إنه "على جانب السيادة، نريد منح ضمانات... لا نستطيع أن نستمر في الاقتراض على الميزانية".

ويعد الدين العام لنيجيريا، بما في ذلك عمليات السحب على المكشوف للبنك المركزي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 4ر34 بالمئة في عام 2020، متدنيا بشكل نسبي مقارنة بنظرائه.

غير أن تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا تنفق أكثر من ثلث إيراداتها لخدمة الدين جراء التدني الشديد للدخل القادم من الضرائب.

وقال أونيها إن الحكومة تدرس الضمانات كسبيل لتقليص الدين العام. وسيكون في مقدور المستثمرين زيادة التمويل من بنوك ومؤسسات استنادا إلى ضمانات الحكومة.