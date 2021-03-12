انتحار ربة منزل بسم الفئران بعد مشاداة كلامية مع زوجها في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار في الدقهلية، بتناول "سم الفئران" ما تسبب في حدوث إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك بعد حدوث مشاداة كلامية بينها وبين زوجها.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى شربين المركزي بوصول المدعوة "رحاب ص. أ.م." 29 سنة ربة منزل ، ومقيمة قرية بطرة دائرة مركز طلخا مصابة بحالة إعياء وقيء ادعاء تناول مادة سامة وتوفيت عقب وصولها.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز طلخا إلى المستشفى وبالفحص ومناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

وبسؤال والدها "ص. أ. م." 36 سنة، بقال، ومقيم بذات القرية، في محضر الشرطة، قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما وزوجها المدعو "محمود م. م. فكهاني" 32 سنة، قامت على إثرها بتناول "سم فئران" بغرض الانتحار ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وبسؤال زوجها، في محضر الشرطة، أید ذات المضمون، لأنه بعد مشادة كلامية بينهما فوجئ بها بتناول سم فئران إلا أنها توفيت عقب وصولها إلى المستشفى، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.,

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2017 لسنة 2021 إداري مركز طلخا، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.