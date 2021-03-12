الإسكان: الزيادة السكانية تحمل الدولة تكاليف مشروعات في وقت لا تحتاجه

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الزيادة السكانية تسبب مشكلة للوزارة في قطاع المرافق، باعتباره موزع على كل شارع وحارة داخل الجمهورية، موضحًا أنه يصعب توصيل الخدمات لبعض المناطق، بسبب المباني العشوائية وغير المخططة.

وأضاف الرفاعي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الوزراة تضطر لتحمل تكاليف كبيرة لإنشاء مشروعات في وقت لا تحتاج فيه إلى هذه المشروعات، بسبب البناء غير المخطط الذي خلقته الزيادة السكانية.

وأوضح أن قلة أعداد السكان يوفر على الدولة العديد من الاستثمارات، مضيفًا أن متر المياه في محطات مياه الشرب يتكلف من خمسة إلى ستة آلاف جنيه، بخلاف الشبكات التي توصل المياه من المحطات للمواطنين في المباني غير المخططة.

وأكد أن الزيادة السكانية في المناطق العشوائية وغير المخططة تجبر الوزارة على توصيل خدماتها لهذه الأماكن بشكل يدوي، ما يؤخر إتاحة الخدمة للمواطنين، إلى جانب صرف استثمارات تتحملها الدولة سنويًا لتدعيم الخدمة لهؤلاء السكان.