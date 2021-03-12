تشهد مدينة مصيف بلطيم، أعمال نظافة، وحملة لصيانة أعمدة وكشافات الإنارة بالتنسيق مع قسم الكهرباء والمرافق والصيانة بالمدينة، بإشراف العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً، استعداداً لصيف ٢٠٢١ واستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

قال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم صيانة وإنارة طريق الفنار بداية من مدخل الشيخ مبارك القديم وطريق المعسكرات بالفنار، واستكمال الأعمال حتى نهاية طريق الفيروز بالمصيف، كما تم صيانة كافة الأعمدة والكشافات بمنطقة الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل، وجارى استكمال جميع شوارع المدينة بكشافات الليد في المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع شركة الكهرباء للتأكد من عزل كابلات الكهرباء وإصلاح كافة أعطال الإضاءة، حفاظا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تابع حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة، والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، ونظافة الطريق الدولى الساحلى ،ومداخل ومخارج المدينة، وقص وتهذيب الأشجار والنخيل وقص النجيل بالحدائق العامة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية، ورفع كفاءة الشوارع والطرق العامة، ورفع جميع التجمعات الناتجة عن نظافة الحشائش الضارة وقص الأشجار وتهذيب النخيل والنجيل، وكنس الأتربة والطرق.