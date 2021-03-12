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إنفانتينو: الفيفا سيتعاون على رفع مستوى الكرة الإفريقية إلى العالمية

الشروق
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 2:11 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 2:11 م

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفيفا سيتعاون خلال الفترة المقبلة على رفع الكرة الإفريقية إلى مستوى العالمية، وذلك بعد تعيين باتريس موتسيبي رئيسًا جديدًا للكاف.

وقال إنفانتينو خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية للكاف في العاصمة المغربية الرباط اليوم الجمعة :"نؤكد على أهمية الوحدة وقيمة روح الفريق، التي رأيناها خلال الأشهر الأخيرة في إفريقيا.. لديكم جميعا نفس الرؤية".

وأضاف في كلمة مقتضبة نشرتها شبكة بي إن سبورتس :"الآن يجب رفع مستوى كرة القدم الإفريقية إلى العالمية بتعاون مع الفيفا".

وتابع إنفانتينو "عملنا الكثير معا خلال السنوات الأخيرة، ضاعفنا خمس مرات استثماراتنا في إطار التضامن. وطوّرنا أكثر من 300 مشروع خلال الخمس سنوات الأخيرة".

وكان إنفانتينو توصّل إلى اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين الإيفواري جاك أنوما، والسنغالي أوجوستن سنجور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس موتسيبي.


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