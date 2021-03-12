وزارة التجارة الأمريكية تجري تقييما بشأن ما تتعرض له صناعة الرقائق لمخاطر

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تسعى وزارة التجارة الأمريكية إلى الحصول على رأي العامة بشأن المخاطر في تصنيع أشباه الموصلات وسلسلة توريد التغليف المتقدم، حيث تدرس الالتزام بالأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الصادر الشهر الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الأمر التنفيذي الصادر في 24 فبراير، يلزم الوزارة بتقديم تقرير في غضون 100 يوم عن المخاطر والتوصيات المتعلقة بصناعة الرقائق.

كما طالب مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكية وزارة التجارة بتقييم قدرات القاعدة الصناعية الأمريكية للالكترونيات الدقيقة لدعم الدفاع الوطني.

وفي خضم جائحة فيروس كورونا، شهد مصنعو الإلكترونيات زيادة في الطلب على منتجات، كأجهزة الكمبيوتر المحمولة، مع انتقال المزيد من الحياة اليومية إلى الإنترنت.

وفي فبراير، دعت مجموعات ضغط بصناعات السيارات والاتصالات والتكنولوجيا إدارة بايدن للعمل مع الكونجرس لتوفير تمويل إضافي لأبحاث وإنتاج الرقائق المحلية.