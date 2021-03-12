علق عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، على حريق مصنع ملابس العبور، قائلًا إن الحادث مؤسف.

وأضاف الهجان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الخميس، أن الحادث لم يستغرق سوى ساعتين، لكن انتشاره كان سريعًا، نظرًا لوجود مواد كيماوية في «البدروم» التابع للمبنى.

وأكد أن مشكلة هذه المنشآت تكمن في أن تخزين المواد الكيماوية به نوع من الإهمال، رغم المتابعة الشديدة من الرقابة الصناعية، ومكاتب القوى العاملة، واللجنة الخاصة برصد مثل هذه المخازن وعمل محاضر لها.

وذكر أنه كانت هناك أكثر من 20 سيارة إطفاء انتقلت لمكان الحادث، إضافة إلى المعاونات من محافظتي القاهرة والشرقية، بخلاف 21 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وأوضح محافظ القليوبية، أن عدد الضحايا بلغ 20 متوفيًا، و22 مصابًا منهم سبعة أشخاص كانت حالتهم جيدة، مضيفًا أن ستة منهم خرجوا من المستشفيات، في حين يتلقى الباقي العلاج من إصابات، سواء حروق أو حالات اختناق مختلفة.

وقرر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة اللازمة لحريق مصنع الملابس بالعبور، والمباني المجاورة، لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق من عدمه.

وكان قد قال بيان صادر عن محافظة القليوبية، إن الحريق نشب في حوالى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم، والمصنع مكون من أربعة طوابق حيث تم توجيه 6 سيارات إسعاف من محافظة القليوبية، و4 سيارات إسعاف من محافظات القاهرة والشرقية، كما تم توجيه 11 سيارة إطفاء من القليوبية وسلم هيدروليك و2 من محافظة القاهرة و2 من محافظة الشرقية باجمالى 15 سيارة إطفاء.