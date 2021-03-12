مصر والسودان تتفقان على تفعيل اتفاقية الربط الشبكي

كشف وزير الاستثمار السوداني، الدكتور الهادي محمد إبراهيم، عن مناقشة تمت مع الجانب المصري حول مشروعات كبرى في الطرق والجسور، بالإضافة لمشروعات الطاقة.



وقال، في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء اليوم الجمعة، إن الدولتين اتفقتا على تفعيل الاتفاقية الخاصة بالربط الشبكي، كما تم الاتفاق على تبادل التدريب بين الجانبين المصري والسوداني.



وأوضح وزير الاستثمار أنه بحث مع رئيس جهاز الاستثمار المصري الجوانب المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وأكد له أن السودان يعمل على الدخول في مجال صناعة اللحوم ومخلفاتها، والذي يتطلب إنشاء محاجر حديثة وتسمين وتربية المواشي.



وكشف الهادي أيضًا، عن اتفاق مع الجانب المصري لعقد لقاء عاجل مع رجال الأعمال المصريين في مجال إنشاء وتبادل الموانئ، كما ناقش اللقاء موضوعات تتعلق بقانون الاستثمار في السودان، وكذا الشراكة بين القطاع الخاص والعام.