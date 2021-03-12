برنامج الغذاء العالمي يعقد تحالفا عالميا لدعم وتوسيع التغذية المدرسية فى العالم

أعلن تومسون فيرى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن المنظمة الدولية بدأت في عقد تحالف عالمى مع أصحاب المصلحة لدعم الحكومات واستعادة وتعزيز الوصول إلى التغذية المدرسية للأطفال الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم.

وأوضح المتحدث ،في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف، أن التحالف الذي يأتي بناء على طلب الاتحاد الإفريقى ودول مثل فرنسا وفنلندا، إضافة إلى وكالات التنمية المانحة ووكالات الأمم المتحدة وغيرهم يهدف إلى ايجاد مصادر تمويل مستدامة ومبتكرة لبرامج التغذية المدرسية وتعزيز الأدلة والارشادات لتحسين البرامج والجمع بين قطاعات متعددة لتحقيق نتائج أفضل لأطفال المدارس على مستوى العالم .

وأكد فيرى أن التحالف يأتى فى وقت حرج حيث كان واحد من كل اثنين من تلاميذ المدارس أي ما يعادل 388 مليون طفل فى جميع أنحاء العالم ( أعلى رقم في التاريخ ) يتلقى وجبات مدرسية عندما ضرب وباء كورونا، حيث أغلقت 199 دولة المدارس تاركة 370 مليون طفل دون وجبات مدرسية .

وقال المتحدث إن التحالف العالمى حصل على دعم العديد من البلدان وسيتم بناؤه خلال العام الجارى 2021 وإطلاقه في قمة النظم الغذائية في سبتمبر القادم ، مشيرا إلى أنه من خلال استخدام الطعام المنتج محليا فى هذة البرامج فإن أنشطة التغذية المدرسية يمكنها أن تعزز اقتصاد المجتمع كما يمكن أن يكون لها تاثير إضافي في مساعدة الاقتصادات المحلية على التعافي مع توفير 2000 فرصة عمل لكل مائة ألف طفل يتم تغذيتهم مما يساهم فى استقرار الأسواق وتعزيز الزراعة المحلية وتقوية النظم الغذائية المحلية.