جوارديولا أفضل مدرب في شهر فبراير بالدوري الإنجليزي

توج بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة مدرب شهر فبراير بالبريميرليج.

أعلن رابطة الدوري الإنجليزي «بريميرليج» فوز جوارديولا بجائزة مدرب شهر فبراير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلة:" بيب جوارديولا مدرب شهر فبراير بالدوري الإنجليزي حقق 6 فوز في 6 مباريات".

وتغلب جوارديولا على توماس توخيل، المدير الفني لتشيلسي، ونونو سانتو، مدرب ولفرهامبتون، وسكوت باركر، المدير الفني لفولهام، في سبيل فوزه بالجائزة للشهر الثاني على التوالي بعدما فاز بها الشهر الماضي بيناير.

وحقق جوارديولا الفوز في 6 مباريات مع مانشستر سيتي خلال شهر فبراير ولم يتعادل أو يخسر في أي مباراة، وسجل 15 هدفًا وتلقت شباك فريقه 3 أهداف فقط.

وبات جوارديولا قريبًا من استعادة لقب الدوري الإنجليزي رفقة مانشستر سيتي بعد تتويج ليفربول بالبريميرليج الموسم الماضي، حيث يحتل السيتي صدارة المسابقة بـ68 نقطة وبفارق 14 نقطة عن الوصيف مانشستر يونايتد الذي يتبقى له مباراة أقل من السيتي.