اعتقال صحفي من وكالة الأنباء الألمانية في ميانمار

اعتقلت قوات الأمن في ميانمار صحفيا بولنديا يعمل لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميانمار.



وذكرت بوابة "ميانمار ميكس" الإخبارية ووكالة "كيت تيت ميديا" للأنباء ومستخدمون عديدون لمواقع التواصل الاجتماعي أنه جرى اعتقال الصحفي روبرت بوتشاجا من قبل جنود في مدينة تاونجي، عاصمة ولاية شان.



وكتب مراسل من "كيت تيت ميديا" على "فيسبوك" أن الصحفي البولندي /30 عاما/ تعرض للضرب والإصابة خلال عملية اعتقاله.



وأظهرت صور كيف أحاط رجال يرتدون الزي العسكري ببوتشاجا وقد عقد يديه فوق رأسه ليحمي نفسه.



وليس لدى وكالة الأنباء الألمانية حاليا اتصال مع بوتشاجا.



وقال رئيس تحرير (د.ب.أ) سفين جوسمان: "أصابتنا صدمة شديدة جراء اعتقال روبرت بوتشاجا، وإساءة معاملته بشكل واضح. نشعر بقلق بالغ على زميلنا".



وأدانت وكالة الأنباء الألمانية هذا الإجراء، وطالبت المسؤولين في ميانمار بالإفراج الفوري عن الصحفي. وقال جوسمان: "هذا هجوم غير محتمل وغير مقبول على حرية التغطية الصحفية - وبهذا الشكل الوحشي، للأسف ليس حالة فردية".



وأكدت وزارة الخارجية البولندية اعتقال صحفي بولندي، كما أكد القنصل البولندي في تايلاند والقنصل الألماني في ميانمار ذلك في بيان أوردته صحيفة "جازيتا فيبورتشا" البولندية. وجاء في البيان أنه سُجرى بذل كافة الجهود للاتصال بالمحتجز لمساعدته وللحصول على معلومات حول حالته الصحية ووضعه القانوني.



ومنذ الانقلاب العسكري في ميانمار مطلع شباط/فبراير الماضي، تتصدى قوات الأمن بصرامة متزايدة، ليس فقط ضد المتظاهرين، بل أيضا ضد الصحفيين. وقد تم بالفعل اعتقال العديد من الصحفيين المحليين.



وقبل أيام قليلة ألغت القيادة العسكرية الجديدة تراخيص العديد من الشركات الإعلامية الهامة. ومع ذلك يعتبر الأجانب حتى الآن آمنين نسبيا في ميانمار. وكان صحفي ياباني اعتقل منذ انقلاب شباط/فبراير، وأطلق سراحه بعد وقت قصير.