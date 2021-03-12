وزير الرياضة يهنئ أبو ريدة بالفوز بعضوية المكتب التنفيذي للفيفا

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قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم سابقاً، بمناسبة فوزه بمقعد المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتزكية، ممثلاً عن قارة إفريقيا.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية حريصة على دعم ومؤازرة أبنائها فى مختلف المناصب الدولية، متمنياً التوفيق للمهندس هاني أبو ريدة في مهامه بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكان المهندس هاني أبو ريدة وفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية حققا الفوز بالتزكية، وذلك بعد انسحاب الثنائي جوستافو ندوندج إيدو وخير الدين زطشي بصورة رسمية، من السباق على المقاعد الناطقة بالإسبانية والعربية والبرتغالية.