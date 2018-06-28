 أبو ريدة: سأستمر في العمل على تطوير كرة القدم إفريقيا وعالميا - بوابة الشروق
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أبو ريدة: سأستمر في العمل على تطوير كرة القدم إفريقيا وعالميا

محمد الهادي
نشر في: الجمعة 12 مارس 2021 - 9:49 م | آخر تحديث: الجمعة 12 مارس 2021 - 9:49 م

علق هاني أبوريدة على ‏فوزه بعضوية المجلس التنفيذى في الاتحادين الدولي والإفريقى لكرة القدم.

وكتب أبو ريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أود أن أشكر الجميع في بلدي الحبيب مصر على الدعم وفي قارتنا العزيزة إفريقيا والأصدقاء الذين وقفوا بجواري من خارجها".

وأضاف: "أود التأكيد أيضًا على أنني سأستمر في العمل في سبيل تطوير كرة القدم ودعمها في إفريقيا والعالم بأسره".

وتابع: "عاشت إفريقيا وتحيا مصر".

ونجح أبو ريدة في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد فوزه بالتزكية على أحد مقعدي المنطقة الأفريقية الناطقة باللغات العربية والأسبانية خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة المغربية الرباط.

 


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