ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في ختام التعاملات الأمريكية

بعد يومين من الارتفاع الكبير، أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات اليوم الخميس في الأسواق الأمريكية بارتفاع طفيف.

وارتفع سعر المعدن الأصفر اليوم بمقدار 80ر0 دولار إلى 60ر1722 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد ارتفاعه أمس بمقدار 90ر4 دولار إلى 80ر1721 دولار للأوقية أمس.

جاءت تذبذب الأداء اليوم رغم تراجع الدولار في سوق الصرف حيث تراجع مؤشر قيمة العملة الأمريكية بنسبة 4ر0% إلى 43ر91 نقطة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 6 مارس الحالي بأكثر من التوقعات ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 شهور تقريبا.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 712 ألف طلب، بتراجع قدره 42 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 754 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 725 ألف طلب مقابل 745 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع الأكبر من التوقعات وصل العدد خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ الأسبوع المنتهي يوم 7 نوفمبر الماضي، عندما سجل 711 ألف طلب.