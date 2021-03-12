زوجة الطبيب الذي فقد بصره: طلبت منه يستقيل ولكن قالي هبقى زي الجندي اللي ساب المعركة

قالت مروة ممدوح، زوجة الطبيب الذي فقد بصره، إنها طلبت من زوجها أن يستقيل أو يأخذ إجازة بعدما انتشرت جائحة كورونا، واصفة مهمته في إنقاذ المصابين أنها «انتحارية»، على حسب ذكرها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنها كانت في حالة من الرعب طيلة تواجد زوجها بالمستشفى، خاصة مع سماعها لأخبار إصابة ووفاة الأطباء بكورونا.

وتابعت: «زوجي مرداش يسيب الشغل، وقالي كدا بالنص اللي هيمشي أو يتخلى دلوقتي يبقى زي الجندي اللي بيسيب الميدان وقت المعركة»، مضيفة أنها لم ترضى في البداية أن تغادر المنزل لكي لا تتعرض للعدوى من زوجها الذي يقيم وقتًا طويلًا بالمستشفى وكانت مصرة على البقاء معه إلا أن خال زوجها أخذها.

وذكرت أنها كانت تتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها بعد مدة قصيرة، معقبة: «بس الحقيقة من يوم ما سيبت الشقة لحد دلوقتي من يومها مرجعتش تاني لحياتي اللي كانت قبل كده».

وأشارت إلى تعرض طفلها الرضيع إلى حالات إعياء أكثر من مرة نتيجة حالة عدم الاستقرار التي كانت تعانيها بعدما تركت منزلها، متابعة: «كنت بكلم زوجي أحكيله كان بيبكي في التليفون من كتر ما كان نفسه يشوف ابنه ومش عارف يسيب الشغل».

وأوضحت أن طفلها كان سيخضع لعملية بالمنظار، مشيرة إلى تواصلها مع زوجها ليكون معهما على الرغم من ظروف الجائحة.

واستكملت «أنا مش عاوزة الناس تقول محمود خايب وضيع نفسه، لأن اللي عمله كبير وليه مردود، وعلشان كدا أنا عاوزة الناس تقول إن اللي عمله اتقدر».

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور محمود سامي قنيبر، الذي فقد بصره في مستشفى عزل بلطيم أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا، بعد تعرضه لتلف العصب البصري بسبب الجهد الزائد وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالاً بيوم الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم بعنوان «لولاهم ما كنا هنا».