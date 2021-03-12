مدرب سموحة: الفوز بخماسية على أسوان غير متوقعة

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، أن النتيجة التي حققها فريقه أمام أسوان اليوم الجمعة غير متوقعة، مشيرا إلى أنه كان لابد أن يحقق انتصار اليوم لكسر حاجز 20 نقطة.

وحقق فريق سموحة فوزا كاسحا على أسوان بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"حققنا نتيجة كبيرة على حساب أسوان و لم تكن متوقعة والحسابات".

وأضاف:"قبل المباراة درست اللاعبين جيدا وعلمنا كيف يعتمد الفريق المنافس وتحركاتهم داخل الملعب".

وأكمل مدرب سموحة:"اللاعبين ركزوا قبل المباراة وتعاهدوا على تحقيق الفوز بعدما شعروا انه لا بد من كسر حاجز الـ 20 نقطة".

وحقق سموحة انتصاره الأول في آخر خمس جولات، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة من 15 مباراة ويرتقي إلى المركز السابع في الدوري، فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة في المرتبة الـ12 بعد خوض 16 مباراة.