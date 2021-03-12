«سيدات يد الأهلي» يهزم الزهور في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الفوز على نظيره الزهور بنتيجة 31-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة نادي الزهور، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بفضل خبرات لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة يحيى يوسف.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي على الزهور بنتيجة 16-10، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينجح في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 31-18.

وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على هليوليدو بنتيجة 23-9، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في المباراة المقبلة مع نظيره سبورتنج، يوم الثلاثاء القادم، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.