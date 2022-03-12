نائب مدير شركة إيروفلوت يترك الشركة وروسيا

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(د ب أ)

أعلن نائب المدير العام لشركة "إيروفلوت" أكبر شركة طيران روسية أنه ترك منصبه في الشركة وروسيا.

وكتب أندريه بانوف عبر موقع فيسبوك اليوم السبت: "تركنا روسيا. لقد تركت إيروفلوت. انتهت الحياة القديمة". ولم يتضح رغم ذلك ما إذا كان يشير إلى غزو أوكرانيا.

وأفادت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية بأن سيرجي ألكسندروفسكي، الرئيس السابق لشركة "روسيه" التابعة لإيروفلوت سيخلف بانوف.

وكان استقال بالفعل أندريه كالميكوف، رئيس شركة طيران "بوبيدا" للرحلات منخفضة التكلفة، التابعة لمجموعة إيروفلوت.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ميخائيل بولوبويارينوف، الرئيس التنفيذي لإيروفلوت في رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا.