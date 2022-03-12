وزير القوى العاملة يفتتح معرض منتجات خريجي مركز التدريب المهني بأسوان

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم، معرض منتجات خريجى مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة والذي يأتي ضمن مبادرة "مهني وأبتكر.. أسوان الجميلة بلدي وأفتخر"، التي يتم تنظيمها داخل مصنع كيما.

وشهدت فعاليات الافتتاح قيام وزير القوى العاملة ونائب محافظ أسوان بتسليم 20 شنطة عدة وماكينة هوفر وتوب قماش، بجانب تسليم 120 منتجا من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لمتضرري السيول من أهالي الشلال، بالإضافة إلى تقديم دروع وشهادات تقدير للمنشآت الداعمة والمتدربين.

ومن جانبه، قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة القوى العاملة بقيادة الوزير محمد سعفان على ما تقدمه من أوجه دعم ومساندة عديدة لأبناء محافظة أسوان في مختلف المجالات، ولاسيما دعم أصحاب القدرات من ذوى الهمم وهو ما يأتى متواكباً مع الاهتمام الأبوى الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي "قادرون باختلاف"، لافتاً إلى أننا نعمل دوماً بالتنسيق مع الجهات المعنية لرعاية هذه الفئة من أبناء المجتمع بهدف العمل على رفع كفائتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب إكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم.

وأضاف عطية أن المحافظة قامت بتنظيم مسابقة " شباب أسوان يبتكر " العام الماضى وهو الذى يأتى متماشياً مع مبادرة وزارة القوى العاملة "مهني وأبتكر.. أسوان الجميلة بلدي وأفتخر" ليساهم ذلك فى تدريب الشباب على المهن المختلفة لتوفير فرص عمل لهم ، وبالتالى تغيير ثقافتهم من الارتكان للعمل الحكومي، والانطلاق نحو العمل الحر لتتحول مثل هذه المسابقات والمبادرات إلى كيان تنموي ومستقبلى حاضن لأفكار إبداعية أفضل ولمشروعات هادفة تدور بها عجلة الإنتاج والعمل والتنمية المستدامة.