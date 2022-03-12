ساندرا نشأت: سبب ابتعادي عن السينما هو الكسل وغياب الدافع

قالت المخرجة ساندرا نشأت، إنها كانت تعاني مؤخرا من كسل رهيب وتشتت في العمل تسبب في غيابها عن السينما لفترة طويلة كما أن أحد أسباب غيابها عن السينما هو غياب الدافع في العمل، وعبرت عن سعادتها بتجربة الفيلم التسجيلي "مصر جميلة" قائلة: «التحمت بالمواطنين بشكل تلقائي من خلال الفيلم وكان في حدوتة مصرية في كل وجه مواطن».

وتابعت، خلال برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة «القاهرة والناس»، أنها كنت حريصة خلال عملها على تحسين المحتوى السينمائي باستمرار، مؤكدة أنها لم تحقق جميع أحلامها بعد في الاخراج السينمائي ولكنها سعيدة بتقدير الجماهير.

وأوضحت، أنها حرصت على تقديم فيلم قصير فجاءت فكرة «فيلم أخويا»، متابعة: «إيمان أصدقائي بقدراتي وراء ظهور فيلم أخويا مؤخرا وترددت كثيرا في العودة للإخراج السينمائي، وأخرجت فيلم أخويا كنوع من التجربة».