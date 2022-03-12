علي الحجار: مسمعتش أغنية مهرجان واحدة بتوصل رسالة أو تقدم هدف

قال الفنان علي الحجار، إن جمهوره يجيد سماع الأغاني ويستطيع الاستمتاع بالأغنيات ذات الإيقاع ويتفاعل معها بالتصفيق وهو جالسا على مقعده، متمنيًا عودة الجمهور الذي يحب الاستماع للأغاني بتمهل من جديد.

وأضاف علي الحجار، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إنه رفض الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين بسبب عدم قوته في الإدارة، قائلًا: «حرام أبقى نقيب وأدير مستقبل حوالي 12 ألف موسيقي في جميع محافظات مصر، مش هعرف اعمل كده».

أما عن رأيه في أغاني المهرجانات وقرار النقابة بمنع مجموعة من مؤدي هذا النوع من الغناء، فقال على الحجار: «مسمعتش أغنية مهرجان واحدة بتوصل رسالة أو تقدم هدف ما، حتى أغنية الحب لازم تعالج الشخص نفسيا، والموسيقى ترقى ذوقي».

وأضاف، أن الفن ليس من وظيفته نقل واقع يحدث في فترة زمنية، متابعة: «الناس بقت لغتها بالطريقة الفلانية، لا.. الفن يرتقى بالناس ولازم يبقى نظيف مفيهوش شوائب، وأنا شايف إن نظافة الفن كانت موجودة في عصر كان فيه أقل مطرب جامد أوي، مينفعش دلوقتي نشوف حد مبيعرفش يغني يبقى مفروض على الناس».

