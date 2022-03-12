أمير مرتضى: لائحة جديدة للفريق

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على أنه بصدد تجهيز لائحة جديدة للفريق من أجل الفترة المقبلة لتتماشى مع إمكانيات النادي وقدراته المالية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات لقناة أون سبورت :" كيف يعقل أن يطلب لاعب سجل هدفين فقط 25 مليون في الموسم للتجديد .. أمر غير منطقي".

وأضاف :" نسعى لتجهيز فريق جديد ونعتذر للجماهير على تراجع النتائج ونطالبهم بالصبر فالأمور قريبة من الحل.

ويقف الزمالك على بعد خطوة واحدة من الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عقب فشله في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالخسارة من الوداد المغربي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.