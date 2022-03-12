علام : من حق الأندية الإعتذار عن النسخة الماضية من كأس مصر

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أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن بطولة كأس مصر الخاصة بالموسم الماضي لم يتم حسم أمرها سواء بالاستكمال أو الألغاء مشددًا أنه من حق الأندية المتأهله الأعتذار عن عدم خوض مباريات البطولة.

وقال علام في تصريحات لقناة أون سبورت :" لم نحسم مصير البطولة .. الأندية لها حق الاعتذار عن عدم استكمال البطولة .. مصيرها يحدده ارتبطات الاندية".

وتطرق علام للحديث عن ملف الحكام مؤكدًا انه من حق الأندية الاستعانة بحكام أجانب بشرط التنسيق مع رابطة الأندية.

وشدد علام على أن مجلس إدارة الجبلاية يثق في الحكام بشكل تام ويثق في قدراتهم.