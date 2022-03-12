مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل اللقاءات الأسبوعية بين المواطنين ونواب الحزب

استقبلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عددا من المواطنين للقاء اللواء حسن البحيري عضو مجلس الشيوخ عن الحزب خلال اللقاء الذي يقام يومي السبت والخميس من كل أسبوع.

وتلقى اللواء حسن البحيري، عضو مجلس الشيوخ، عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة، بحضور المحاسب عبد الباسط الخولي أمين مساعد المجالس المحلية، وبعض قيادات وأعضاء الحزب، حيث تضمنت الطلبات قطاعات "الصحة والتربية والتعليم والأحوال المدنية والتضامن الاجتماعي والمحافظة".

من جانبه، أكد المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، أن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من الفعاليات والمبادرات التي ينظمها الحزب لتلبية احتياجات المواطنين، منها تنظيم معارض للسلع الغذائية المخفضة بعدد من مراكز ومدن المحافظة قبل حلول شهر رمضان المبارك؛ لمواجهة الغلاء وجشع التجار ونبدأ في مدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى معارض أخرى بالمراكز خلال الشهر الكريم، وقبل حلول عيد الفطر المبارك.