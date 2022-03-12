 الأردن: 2.6 مليار دينار عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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الأردن: 2.6 مليار دينار عجز الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي

عمان - د ب أ
نشر في: السبت 12 مارس 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: السبت 12 مارس 2022 - 12:21 م
ارتفع عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2021، بنسبة 12.9%، ليصل إلى حوالي 2.671 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة حوالي 2.364 مليار دينار.

وحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم السبت أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، بنسبة 29.9%، لتبلغ حوالي 199 مليون دينار، مقارنة مع العام 2020 والبالغة حوالي 153 مليون دينار.

كما ارتفعت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، بنسبة 14%، لتبلغ حوالي 2.870 مليار دينار، مقارنة مع العام 2020، والبالغة 2.517 مليار دينار.

ووفقا لبيانات الدائرة، تصدرت هولندا سلم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الاوروبي في العام الماضي، لتبلغ حوالي 39 مليون دينار، في حين تصدرت ألمانيا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من المانيا ما يقارب 544 مليون دينار.

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