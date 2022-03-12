قائد الوداد: الفوز على الزمالك يؤكد عودتنا للواجهة

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يرى يحيى جبران، قائد الوداد المغربي، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، في مواجهة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الزمالك الهزيمة أمام ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وقال يحيى جبران في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: «كنا نعرف أن المهمة لن تكون سهلة، خاصةً أن الزمالك كان بحاجة للفوز.. لكننا لعبنا بطريقة جيدة، والفوز يؤكد عودة الوداد للواجهة بقوة».

وأضاف: «كنا عازمين على الانتصار، واللاعبون قاموا بمجهود كبير.. نهدي هذا الفوز للجمهور الذي يساندنا دائما، ولجميع مكونات الفريق».

وأتم قائد الوداد: «سنواصل المشوار من أجل التأهل، والبقاء ضمن المنافسين على اللقب».

بهذه النتيجة رفع الوداد رصيده للنقطة 9 في الصدارة بفارق نقطتين عن فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، فيما تجمد رصيد الزمالك عند نقطتين فقط، قبل جولتين من النهاية.