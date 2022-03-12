السي آي أيه: بوتين يخسر «حرب المعلومات» في أوكرانيا

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي أيه"، يرى أن الرئيس الروسي "يخسر حرب المعلومات" في أوكرانيا، وهو ما يُقوض قدرته على حشد الدعم لحربه.

ونقل الموقع الأمريكي عن مدير الوكالة بيل بيرنز، قوله خلال شهادته أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، إن بوتين أمضى عقدين من الزمن في "بناء فقاعة دعائية، ونشر المعلومات المضللة في وسائل الإعلام الحكومية. ولهذا السبب تبنّت الولايات المتحدة نهجاً جديداً في محاولة لتفنيد الروايات الروسية بشأن أوكرانيا بصورة استباقية، ما يحد من تأثير عمليات الخداع التي نجحت في الماضي".

وحذرت إدارة الرئيس جو بايدن في الأيام الماضية من أن روسيا قد تحاول استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، بعد أن بدأت وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الكرملين في نشر أنباء عن اكتشاف معامل الأسلحة البيولوجية الخطرة في أوكرانيا، التي يُزعم أن الولايات المتحدة تُمولها.

نفت الحكومة الأمريكية هذه المزاعم باعتبارها "كاذبة لا أساس لها كاملة"، وأشار إلى أن روسيا قد تستخدم هذه الروايات المزعومة "كذرائع كاذبة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا".