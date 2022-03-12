«القناة للسكر» تصرف 5 مليارات جنيه من تحالف مصرفى خلال أيام

قالت مصادر مطلعة إن شركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الاماراتية ستبدأ خلال أيام صرف دفعات من القرض البالغ قيمته 11.8 مليار جنيه من تحالف مصرفى. على أن تكون الشريحة الأولى منه والمزمع صرفها بقيمة 5 مليارات جنيه.

أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة الإماراتية ستقوم باستخدام 5 مليارات جنيه تمثل قرضا معبريا سبق وأن حصلت عليها خلال عامى 2019 و2020 من تحالف 6 بنوك: الأهلى المصرى، بنك قطر الوطنى، وبنك الإسكندرية، وبنك التنمية الصناعية المصرى، وبنك قناة السويس، والمصرف المتحد.

ويوجه القرض لعمليات الشراء والبناء والتشغيل بمشروع الشركة لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج سكر الابيض من بنجر السكر فى العالم بطاقة إنتاجية 900 ألف طن سنويا وتكلفة استثمارية بنحو مليار دولار.

وقال إسلام سالم الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر فى تصريحات سابقة إن الشركة أنشأت أكبر مصنع لسكر البنجر فى العالم فى مصر، وسوف تبدأ تصدير السكر إلى عدد من دول العالم خلال العام بعد المقبل 2023 ومن بين تلك الدول السودان وبعض دول شرق افريقيا من المطلة على منطقة البحر الأحمر.

وينتج المشروع 5.5 مليون طن من البنجر فى الموسم الممتد من فبراير إلى يونيو من كل عام ليوفر نسبة تصل إلى 60% من احتياجات المصنع من البنجر مع توفير النسبة الباقية من خلال المزارع المحيطة بالمشروع، وهو ما يوفر نحو 60 ألف فرصة عمل.

تتوزع ملكية المشروع بنسبة 70% لرجل الأعمال الإماراتى جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، ومستثمرين آخرين فى الإمارات، و30% شركة الأهلى كابيتال الذارع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى.